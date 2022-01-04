Общество

«Власти» Донецка нашли «виновных» в большом количестве не вывезенного мусора в городе

Сняли из себя ответственность, как и в большинстве других вопросов

Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 4 января, 2022
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В последние дни и даже недели в некоторых местах Донецка, который временно неподконтролен Украине, начали появляться все больше и больше мусора возле специальных для этого контейнеров. Никто не вывозит мусор уже длительное время.

Так называемые местные «власти» прокомментировали эту ситуацию. Они весьма быстро нашли виновных в этом вопросе и всю вину сбросили на самых местных жителей, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Так называемый «мэр» города Алексей Кулемзин на своей странице в одной из социальных сетей написал, что дончане продолжают парковать свои автомобили на придомовых территориях слишком близко к мусорным контейнерам, тем самым преграждая подъезд мусоровозу.

«В итоге спецтранспорт уезжает, не выполнив работу. К сожалению, таких случаев по городу много. Убедительная просьба к Дончанам, не ставьте машины возле мусорных баков! Дайте возможность спецтранспорту вывезти мусор из вашего двора!» — написал он.

Ранее мы сообщали, что в Донецке продавили «лучше средство от похмелья» после Нового года.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 4 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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