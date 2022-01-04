В Донецке продавили «лучше средство от похмелья» после Нового года

В популярном в Донецке, который временно неподконтролен Украине, супермаркете «Молоко» работают современные маркетологи. Там придумали весьма интересную акцию первого и второго января.

В магазинах местной сети супермаркетов покупателям предлагали рассол «Бодрое утро». Об этом сообщают местные жители в соцсети, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

К этому напитку даже добавили описание. Там указано, что «продукт» быстро снимает похмелье, устраняет чувство разбитости и слабости и его рекомендуется принимать по 1 стакану в день.

Стоит отметить, что местные жители по-разному отреагировали на такую новинку.

«Как будто у нас одни алкаши живут. Отвратительная идея. Стереотипная и совсем не остроумная», — заявила местная жительница.

Некоторые отмечают, что это вовсе не новинка, так как в прошлом году этот «продукт» также был на прилавках супермаркета.

«Просто кто-то сожрал помидоры) а надо ж куда то девать рассол», — пошутил местный житель.

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