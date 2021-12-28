Горловку отключат от воды и электричества: к чему готовиться местным жителям

Завтрашний дней, 29 декабря, будет трудным для жителей Горловки, которая временно неподконтрольная украинскому правительству.

У большинства жителей города не будет питьевой воды и электричества. Стоит набрать воду, чтобы иметь запас на целый сутки, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Так «Компания «Вода Донбасса» сообщает, что 29 декабря, в течение дня, с 09:00 до 15:00, не будет воды по улицам: Героев Сталинграда, Совхозная, Цимлянская, Огарева. При этом причина отсутствия воды не сообщается.

В тоже время местный ГЭС сообщил, что с 08:00 до 16:00 не будет электроэнергии по улицам: Центральная, 2−8, 1−13, Тютчева, 1−5, 2−14, Калининградская, 3−23, 2−30.

С 08:00 до 16:00 без света останутся абоненты: пер. Тупиковый, 8−24, 7−25, пер. Кирпичный, 1−11, 4−24, пер. Длинный, 5−23, 2−12, ул. Профинтерна, 19−21, 4−26, ул. Марата, 6−22, ул. Миргородская, 2−28, 1−39, ул. Криворожская, 3−33, 24−68, ул. Тульская, 1−7, 2−14.

С 09:30 до 15:00 не будет электроэнергии по улицам: Кировоградская, 1−13, Аральская, 1−19, 10−14, Национальная, 9−13, 15−21.

С 08:00 до 16:00 в связи с проведением ремонтных работ не будет электроэнергии по адресам: частный сектор улиц Калашникова, Активная, Чичкана, пер. Промежуточный, Малыхина, Саратовская, Янко.

Ранее мы сообщали, что без электричества останется также и часть Донецка.