Часть Донецка сегодня останется без света: список улиц

Сегодня, 28 декабря, сразу несколько улиц Донецка, который временно неподконтролен Украине, останется без света. В общей сложности без электричества будут абоненты 13 улиц города.

Так называемая «администрация» неподконтрольного Украине города сообщила, что местные жители будут сидеть без света в связи с проведением плановых ремонтных работ ТЕ «Донецкие городские электрические сети», пишет Первая Лента.

Так в Ворошиловском районе Донецка электричества не будет на улицах Постышева, 131−135 и Горького, 152−154, 152/27. Абоненты этих домов будут без электричества с 10:00 до 15:00.

В Петровском районе города без света останутся жители ул. Леваневского, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; ул. Войкова, 39, 41, 43, 45−92, 94, 96, 98, 100; ул. Киселевская, 42, 50, 52, 53−57, 58, 62, 64−85, 88; ул. Мелитопольская, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67−70, 72−87, 89, 91, 92, 94−96, 100−102, 104−108, 110, 112, 114, 114а, 116, 118, 120; ул. Желанная, 57, 70, 77, 79. Здесь электричество отключат с 8:00 до 16:00.

В пгт Александровка с 8:00 до 16:00 не будет света на ул. Кирова, 166−188а; ул. Школьная, 289−341, 302−350а; ул. Ленина, 319−371, 210−368.

Также без электричества останутся жители Пролетарского района. Свет отключат с 9:00 до 15:00 на ул. Гастрономическая, 12−14; ул. Б. Магистральная, 11−13; ул. Робеспьера, 31−33.

Ранее жители Донецка поделились своим мнением о главной елке «ДНР».