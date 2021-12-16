Жители «ДНР» назвали главную проблему «республики» в 2021 году: и это не война

Популярный в ОРДЛО паблик провел опрос относительного, что больше всего беспокоит местных жителей. Пользователям был поставлен вопрос «Как считаете, какая проблема самая актуальная для «ДНР» образца конца 2021 года?».

Больше всего людей волнует ограничение свободы передвижения. Закрытые границы с Украиной – главная проблема по мнению 21% опрошенных. Она оказалась более существенной, чем угроза масштабной войны (11%), коллапс в медицине (12%), долги по зарплате и отсутствие перспектив роста (13%), подорожание продуктов и коммуналки (14%), и непризнанный статус «республик» (15%), пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Не зря свобода передвижения признана базовой потребностью для человека. Жители «ДНР», несмотря на наличие у многих сразу трех паспортов, остаются «крепостными Пушилина». С его подачи над людьми, которым в силу разных причин нужно посещать подконтрольную Украине территорию, уже два года откровенно издеваются», — пишет паблик.

Напрямую в подконтрольную Украину можно ухать, только есть прописка или «разрешение» от штаба, а вот через Россию можно ехать вообще без проблем.

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