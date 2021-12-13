Барыги оборзели – жители ОРДО пожаловались на цены на елки

В эти входные жители Донецка, который временно неподконтролен Украине, пошли на местные елочные базары и были неприятно удивлены ситуацией. Выбор был большой, но вот цены неприятно удивили.

Местные жители просто оказались неготовыми к тому, что елки в Донецке будут стоить таих денег, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«У нас барыги оборзели…с картохой прокатило, курятиной тоже…наверное, решили, а давайте им теперь елки по цене золотого кактуса продавать будем…» — отметил очевидец.

Цены на елки в плохом смысле – впечатляют: минимально приемлемая по внешнему виду стоит от 900 рублей, а если хочешь купить стандартную двухметровую, то она обойдется в 2200 рублей. Даже если руководствоваться принципом цена-качество, то есть белее или менее «приличную», то ценник на такую елку составит 1500 рублей.

Люди задаются вопросом: откуда такие цены, может, их из Сибири везли? Оказывается, что нет, «новогодние красавицы» выращены на территории «республики».

За почти «лысые или кривые» придется заплатить 300 рублей, а что-то хотя бы похожее на елку стоит от 1000 рублей.

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