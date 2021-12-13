В ОРДЛО большое количество ВИЧ-инфицированных: среди них и члены НВФ

В ОРДЛО стало известно о новой проблеме. Каждый месяц на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей фиксируется до 200 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

При этом по «официальной» статистике в «ДНР» зарегистрировано около 17 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан. Каждый месяц добавляется почти 100 новых больных. В основном, это наркоманы и члены незаконных вооруженных формирований, пишет Первая Лента со ссылкой на блоггера Злобный укр.

«Официальное» количество ВИЧ-инфицированных в «ЛНР» примерно 15 тысяч, и ежемесячно к этому количеству прибавляется также еще около 100 человек. Реальное же количество инфицированных на территориях ОРДЛО не знает никто и не может знать. Вдеь ситуацией фактически никто не занимается.

Лечение от заболевания составляет в ОРДЛО от 4 до 20 тысяч российских рублей, что далеко не каждому местному жителю под силу потянуть в финансовом плане.

Блогер напоминает, что ситуация осложняется еще и коронавирусной инфекцией. По его словам, в больницах нет специализированных палат для зараженных СOVID- и ВИЧ- инфекциями. А врачи в больницах опасаются их лечить.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО настоящий хаос из-за обязательной вакцинации.