В «ДНР» наконец-то отреагировали на жалобы местных жителей об ужасном качестве воды

На протяжении уже нескольких дней жители ОРДО жалуются на качество питьевой воды в кране. Также они отмечают ужасный запах из водопроводных труб.

После дней молчаний ситуацию наконец-то прокомментировали в местной компании «Вода Донбасса», которая контролирует качество воды в Донецке, который на данный момент неподконтролен Украине, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В компании прокомментировали рассказали о качестве питьевой воды. Там отметили, что лабораторная служба КП «Вода Донбасса» продолжает работать над проблемой появления нехарактерных запахов в реке Северский Донец, для чего отобрали пробы воды для определения содержания пестицидов и аммония в воде реки.

«КП „Вода Донбасса“ принимаются все возможные меры для обеспечения подготовки питьевой воды необходимого качества и выяснения причин экологической ситуации, которая привела к ухудшению качества воды в реке Северский Донец», — сообщили в компании.

Также там отметили, что воду с первичным хлорированием вводят перманганат калия и активный уголь, но ничего больше.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО раненым боевикам передали из России памперсы.