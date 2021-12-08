В ОРДО раненым боевикам передали из России памперсы
Интересные подарки передали членам НВФ из Российской Федерации.
Российские волонтеры, которые помогают членам НВФ на Донбассе, привезли раненым боевикам очередные подарки. Так они доставили в 15-ю больницу Петровского района неподконтрольного Украине Донецка лекарственные препараты и памперсы. Именно в этой больнице на двух этажах лежат раненые члены НВФ.
Донецкий блогер «Злобный Укр» в своем телеграме сообщает, что основная часть раненых членов НВФ лежат в больнице с ранением позвоночника или двигательного аппарата, пишет Первая Лента.
В тоже время, это заведение предназначено для для прохождения реабилитации местных жителей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Однако из-за того, что в больница забита членами НВФ обычные пациенты вынуждены ждать своей очереди чтоб пройти курс реабилитации, а многие инвалиды не могут попасть на реабилитацию по позвоночнику и пройти курс лечения.
Также блогер пишет, что в день на лечение членов НВФ выделяют без покупки лекарств до 745 рублей на человека, куда входят питание и процедуры.
Ранее мы сообщали, что в самом центре Донецка неожиданно демонтировали стелу «Россия».