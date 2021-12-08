Общество

В ОРДО раненым боевикам передали из России памперсы

Интересные подарки передали членам НВФ из Российской Федерации.

Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 8 декабря, 2021
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Российские волонтеры, которые помогают членам НВФ на Донбассе, привезли раненым боевикам очередные подарки. Так они доставили в 15-ю больницу Петровского района неподконтрольного Украине Донецка лекарственные препараты и памперсы. Именно в этой больнице на двух этажах лежат раненые члены НВФ.

Донецкий блогер «Злобный Укр» в своем телеграме сообщает, что основная часть раненых членов НВФ лежат в больнице с ранением позвоночника или двигательного аппарата, пишет Первая Лента.

В тоже время, это заведение предназначено для для прохождения реабилитации местных жителей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Однако из-за того, что в больница забита членами НВФ  обычные пациенты вынуждены ждать своей очереди чтоб пройти курс реабилитации, а многие инвалиды не могут попасть на реабилитацию по позвоночнику и пройти курс лечения.

Также блогер пишет, что в день на лечение членов НВФ выделяют без покупки лекарств до 745 рублей на человека, куда входят питание и процедуры.

Ранее мы сообщали, что в самом центре Донецка неожиданно демонтировали стелу «Россия».

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Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 8 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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