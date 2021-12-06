Россияне высказались против «ЛДНР»: может хватить им помогать

Российская Федерация продолжает помогать так называемым «ЛНР» и «ДНР». Однако этот факт все больше и больше не нравится самим россиянам.

Так совсем недавно Россия отправила в ОРДО. Это произошло при помощи благотворительного фонда артиста Николая Расторгуева. В общей сложности «ДНР» было передано 79 автобусов ЛиАЗ. 25 автобусов поставят на маршруты Донецка, а 18 на маршруты Горловки. Остальные автобусы будут распределены по оставшимся населенным пунктам «ДНР». При этом «республика» до конца 2021 года должна получить еще 11 таких автобусов, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Жителям России такие инициативы все меньше и меньше нравятся.

«Гуманитарную помощь получаем не мы, у нас наоборот часто берут налоги на подобные посылки. И нам никто долгов не прощает, как например Узбекистану», пишут россияне в комментариях под новостью.

Недовольны ситуацией и жители Новосибирска. Некоторые местные жители чаще заявляют, что сперва Россия должна помочь жителям России. При этом пока ситуация не меняется.

Ранее мы сообщали, что «чиновники» в «ДНР» считают, что большой войны на Донбассе не будет.