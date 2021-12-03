Украина начинает строительство сразу двух военно-морских баз: подробности

Украина начинает строительству двух новых военно-морских баз. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом он заявил во время сегодняшнего выступления в Верховной раде. При этом он также заявил о контрактных обязательствах по этому случаю с Великобританией, пишет Первая Лента со ссылкой на Радио Свобода.

«Мы переходим на практическую стадию строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и других контрактов в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», – сказал Резников, добавив, что развитие флота является одним из приоритетов Министерства обороны.

Также во время этого выступления в Верховной раде Резников отметил, что Россия в январе месяце может добиться наибольшей готовности для эскалации агрессии против Украины. При это речь идет о последних днях первого месяца 2022 года.

По его словам, видение ситуации украинского военного командования совпадает с оценками иностранных партнеров.

Ранее мы сообщали, что Резников считает целесообразным обсуждение Nord Stream 2 в Нормандском формате.