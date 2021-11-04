В «ДНР» ждут российские вакцины: но их нет

В это месяце в «ДНР» должны завести сразу два вида вакцин от коронавирусной инфекции. В ОРДО они должны были поступить из Российской Федерации.

«Гуманитарный конвой из Российской Федерации доставит двухкомпонентную вакцину «Гам-КОВИД-ВАК» торговой марки «Спутник V» и однокомпонентную «Спутник Лайт», — сообщали в «ведомстве», пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Летом на Донбасс привозили только вакцину «Спутник Лайт», которая, как официально признали в РФ, бесполезна при отсутствии естественных антител или двух прививок «Спутник V».

«Если поставки «Лайта» в республики Донбасса были экспериментом, то он явно провален. С августа по октябрь в «ДНР» вакцинировали только «Спутником Лайт», но это показало низкие результаты у ранее не болевших и невакцинированных двухкомпонентной вакциной», — пишет паблик.

Уже ноябрь, но в «ДНР» вакцина так и не завезена. Учитывая ситуацию в России, которая является стабильным мировым лидером по количеству заболевших и умерших от коронавируса, то скорее всего, «республика» так и не получит вакцины. Тем более, что ее можно продать, а не просто отдать бесплатно. Россия уже продала за рубеж 203,6 т вакцин стоимостью около $410 млн.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО обещают повысить пенсии с зарплаты в 2022 году.