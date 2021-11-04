В ОРДО обещают повысить пенсии и зарплаты в 2022 году: стало известно насколько

Жители ОРДО часто жалуются на меленькие пенсионные выплаты и заработные платы. Некоторым не хватает денег даже на самые обычные вещи.

В тоже время так называемые местные «власти» обещают поднять зарплаты и пенсии уже в январе следующего года. Временно «исполняющий обязанности министра труда и социальной политики» Денис Стрельченко сообщил, что запланировано повышение пенсий и зарплат, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«С 1 января 2022 года запланировано повышение пенсий на 20 процентов. Также планируется повышение зарплат на 25 процентам сотрудникам бюджетных организаций и учреждений. На данный момент все документы находятся на рассмотрении», — заявил так называемый «чиновник».

Стоит отметить, что на сегодняшний день размер минимальной пенсии в ОРДО составляет 6 571 рубль, в тоже время заработной платы — 7460.

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