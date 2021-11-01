ВСУ практически не встретит сопротивления на Донбассе в случае наступления – Ходаковский

В НВФ и среди бывших боевиков, которые сейчас не воюют на Донбассе, многие считают, что Украина сможет без проблем пройти оборонные редуты «ДНР».

Экс-командир батальона незаконных вооруженных формирований «Восток» Александр Ходаковский поделился своим мнение по поводу ситуации. Он рассказал, чего ожидать «республикам» в случае наступления ВСУ. Он также предполагает, что Украина намерена все решить военным путем, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

При этом он отметил, что у «ДНР» фактически нет сил для того, чтобы сдержать ВСУ в своих тылах

«Вероятность нашего финального столкновения очень высока. Они могут сосредоточить силы на каком-то участке, они могут нанести удар, они могут разрезать наши порядки. Тем более, что речь же не идет о том, чтобы они входили как нож в масло, им нужно просто оболочку фронта перерезать, а дальше они выходят на оперативный простор и двигаются в любом направлении, практически не встречая сопротивления по нашим тылам», — заявил Ходаковский одному из местных пабликов.

Ранее в «ДНР» заявили, что российские «добровольцы» готовы защищать «республику».