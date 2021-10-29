В «ДНР» заявили, что российские «добровольцы» готовы защищать «республику»

В «ДНР» верят, что если на Донбассе начнется полномасштабная война, то российские «добровольцы» помогут «республикам». Такое заявление сделал так называемый «глава» ДНР» Денис Пушилин в вечернем эфире пропагандистской передачи «Соловьев Live».

Он заявил, что якобы в случае обострения военного конфликта из Российской Федерации готовы прибыть масса членов НВФ. Он заявил, что уже есть много обращений со стороны так называемых «доброволцев», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Готовы ли добровольцы приехать? Как только идет обострение, обращений от добровольцев — масса. Потому что они понимают, чем это чревато. Понимают, что с учетом того, что мы имеем дело с Украиной, с ее безумием, эта помощь, возможно, понадобится», — заявил так называемый «глава «ДНР».

При этом он не назвал реальных цифр, сколько таких «добровольцев» может приехать на Донбасс.

Ранее мы сообщали, что «власти» «ДНР» приняли новое решение по поводу работы учебных заведений.