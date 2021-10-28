Зеленский готовит заседание СНБО: могут ввести всеукраинский локдаун

В последние две недели в Украине фактически каждый день обновляются рекорды коронавирусной инфекции. Фиксируются рекордные показатели по количеству новых случаев и летальных исходов.

В связи с этой ситуацией уже с 30 октября в большинстве регионов Украины будет действовать карантинные ограничения «красной» зоны. В тоже время власти могут и вовсе ввести всеукраинский локдаун, так как ситуация действительно очень тревожная, пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Источник отмечает, что Офис Президента готовит заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с эпидемией COVID-19 в стране, на котором должны принять решение о всеукраинском локдауне.

Источник заявляет, что ситуация в система здравоохранения катастрофическая.

«Ситуация катастрофическая система здравоохранения не справляется с ситуацией, а кураторы направления провалили подготовку к 3 волне эпидемии», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что в Украине впервые зафиксирова более 26 000 случаев заражения коронавирусом за сутки.