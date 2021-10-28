Снова рекорд: в Украине впервые более 26 000 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Украине за предыдущие сутки 27 октября зафиксировали 26 071 случай заболевания коронавирусной болезнью. Это новый рекорд с начала пандемии коронавируса. Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 октября, когда позитивный тест на коронавирус сдали 23 785 человек.

Среди новых больных 1 830 детей и 477 медработников. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (2296), Днепропетровской (2113), Житомирской (1668), Харьковской (1517) и Львовской (1506) областях, пишет Первая Лента со ссылкой на данные Минздрава.

В общей сложности с начала пандемии в Украине уже зафиксирован коронавирус у 2 851 804 человек. Из них 2 411 711 сумело победить болезнь.

В тоже время за последние сутки зафиксировано 576 летальных случаев. В общей сложности 66 204 человека умерли от ковида в Украине.

Ранее мы сообщали, что через два дня семь регионов Украины войдут в «красную» зону.