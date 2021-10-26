В нескольких городах ОРДО сократят подачу воды: что ждет местных жителей

В городах Донецкой области Шахтерске, Кировском и Ждановке, которые временно неподконтрольны Украине, будет сокращена подача воды. Это произойдет из-за ремонтных работ, которые будут проводить местные коммунальщики.

Так называемое «министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства «ДНР» сообщило, что ремонтная бригада Енакиевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» займется устранением утечки воды на магистральном водопроводе диаметром 800 миллиметров, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Сообщается, что пока будет продолжаться ремонт линии на 30% будет сокращена подача воды Шахтерску, Кировскому, Ждановке и шахте «Рассвет».

В тоже время отмечается, что централизованная подача воды будет полностью приостановлена абонентам Мало-Орловского сельсовета и хутора Шевченко под Шахтерском.

Ранее мы сообщали, что мобильный оператор ОРДО снова поднимает цены, теперь в два раза.