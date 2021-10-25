Теперь даже дети из ОРДО обратились к Путину – спели песню

Все больше и больше жителей ОРДО обращается к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с различными обращениями и просьбами. На этот речь касается детей.

Так артисты Донецкой филармонии вместе с ее руководителем Александром Парецким спели песню «Забери нас домой, Родина». Они надеются, что ее услышит президент Российской Федерации Владимир Путин и сделает выводы, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Стоит отметить, что именно восьмого сентября этого года, в День освобождения Донбасса от немецких фашистов, спели дети из неподконтрольной Украине Горловки. Эту информацию рассказала «руководитель» Международной волонтерской группы «Москва-Донбасс» Елена Романенко.

«Дети, которые поют песню, это дети России. Они устали жить на войне. Они, как и весь Донбасс, хотят мира. Заберите уже их поскорее домой, на Родину, уважаемый наш президент Владимир Владимирович Путин!» — заявила Романенко.

Также она добавила, что эту песню первым собирался спеть «герой ДНР» Иосиф Кобзон.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО ходят слухи о двух кандидатах на должность нового «главы «ДНР».