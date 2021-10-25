В ОРДО ходят слухи о двух кандидатах на должность нового «главы «ДНР»

Уже на протяжении длительного времени жители ОРДО говорят о том, что их не устраивает действующая «власть». Местных жителей не устраивает то, как работает так называемый «глава «ДНР» Денис Пушилин.

Местным жителям не нравится то, что Пушилин не авторитетный в «республике», собравший вокруг себя воровскую команду, а также, что каждый год ситуация в регионе только ухудшается, пишет Первая лента со ссылкой на Вольнодумец.

Как пишет автор телеграм канала, источники в «верхах «республики» сообщают, что новым главой однозначно будет человек из местных. На примете у Кремля якобы есть два кандидата из числа опытных местных «политиков», которые активно поддерживают так называемый проект «Новороссии». Отмечается, что на данный момент эти люди не находятся в руководящих структурах «ДНР».

«Нужно помнить о приверженности Путина к неожиданным и не прогнозируемым рокировочкам», — написал блогер.

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