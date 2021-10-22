Заседание СНБО: будет рассмотрен вопрос тотального локдауна

На сегодня, 22 октября, запланировано очередное заседание совета национальной безопасности и обороны. Оно должно начаться в 16:30.

«Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 22 октября 2021 года в 16.30 в г. Киев заседания СНБО Украины», — отмечается в заявлении, пишет Первая Лента.

На данный момент официального списка вопросов, которые должны обсуждать на это м заседании нет, но различные источники пишут о том, что будет затронут вопрос с тотальным карантином, стоит ли его вводить, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса в стране.

Также должны обсудить ситуацию на Донбассе, где участились провокации со стороны боевиков и кейс вакцинации.

Также отдельно стоят вопросы транзита дополнительных объемов природного газа в страны Европейского Союза и состояния дел в энергетической сфере.

Напомним, что в Украине второй день кряду фиксируются рекорды по количеству случаев заражения и смертей за сутки.