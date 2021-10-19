Очередной «сюрприз» для жителей ОРДЛО: к новому году продукты подорожают еще сильнее

К новому году цены на продукты в ОРДЛО снова пойдут вверх. Такой прогноз дали российские экономисты. Всем уже давно понятно, что если цены идут вверх в РФ, то это касается также и ОРДЛО, ведь именно из России туда завозят большинство продуктов.

Так прогнозируется, что овощи подорожают еще на 20%. В декабре прошлого года рост цен на овощи составил 8,46% по отношению к ноябрю 2020. До конца 2021 года рост цен может составить еще до 20% по сравнению с октябрем. Рост цен на пшеницу также повлияет на увеличение стоимости хлебобулочных изделий, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«О том, что производители хлеба в «ДНР» работают себе в убыток, они заявляли уже давно. Еще летом этого года пекари подняли цены, ссылаясь на то, что подорожали ингредиенты для производства хлеба и выпечки. Подскочили в цене подсолнечное масло, маргарин, смеси, сахар и другие продукты», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что наблюдатели OБСЕ и «власти «ДНР» провели переговоры.