Астрономы утверждают, что до конца XXI века появится новая самая яркая звезда
Появится она в результате слияния белого карлика и его звезды-компаньона в системе V Стрелы.
В настоящее время бинарная звездная система
(состоящая из двух звезд) V Стрелы настолько слаба, что ее трудно обнаружить
даже при помощи среднеразмерных телескопов. Однако в течение последующих
нескольких десятилетий после того, как звезды этой системы сольются друг с
другом, ситуация может кардинально поменяться.
Об этом сообщает ресурс sciencealert.com.
Сейчас звездная система V Стрелы состоит из
главного светила, белого карлика и его компаньона, или же звезды главной
последовательности. Астрономы, а также ученые из Университета Луизианы
полагают, что эта тусклая в настоящее время система вскоре станет самой яркой
звездой в нашей галактике Млечный Путь, ярче даже самого Сириуса.
Как рассказал Брэдли Шефир, ученый из
Университета Луизианы, примерно к 2083 году скорость аккреции звездной системы V
Стрелы, переноса вещества из одной звезды на другую, сильно возрастет.
Звезда-компаньон будет еще сильнее отдавать свою массу белому карлику. В
результате два светила сольются в одно, создав невероятно яркую новую звезду.
По мнению ученых, она будет ярче самого заметного сейчас на ночном небе Сириуса.
Для справки: белыми карликами астрономы называют
звезды, которые меньше и тусклее нашего Солнца. Они лишены источников
термоядерной энергии и состоят из электронно-ядерной плазмы. Это позволяет им
довольно медленно на протяжении десятков миллиардов лет «умирать», постепенно
остывая.
Кстати, ближайший известный человечеству белый
карлик расположен как раз в системе нынешнего чемпиона по яркости, звезды Сириус,
на расстоянии примерно в 8,6 световых лет от Земли. Символично, что у Сириуса A отобрать пальму первенства яркости сможет объект, подобный
которому сейчас практически невозможно рассмотреть рядом со своим ослепительным
соседом.
Не так давно Диалог.UAинформировал
о том, что Земля стала намного тусклее, чем еще два десятилетия назад.
Также ранее мы писали о роботе,
«преследующем» людей, который был создан компанией Amazon.
По материалам: Диалог