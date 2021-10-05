Общество

Астрономы утверждают, что до конца XXI века появится новая самая яркая звезда

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
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​Появится она в результате слияния белого карлика и его звезды-компаньона в системе V Стрелы.

Астрономы утверждают, что до конца XXI века появится новая самая яркая звездаАстрономы утверждают, что до конца XXI века появится новая самая яркая звезда

В настоящее время бинарная звездная система
(состоящая из двух звезд) V Стрелы настолько слаба, что ее трудно обнаружить
даже при помощи среднеразмерных телескопов. Однако в течение последующих
нескольких десятилетий после того, как звезды этой системы сольются друг с
другом, ситуация может кардинально поменяться.

Об этом сообщает ресурс sciencealert.com.

Сейчас звездная система V Стрелы состоит из
главного светила, белого карлика и его компаньона, или же звезды главной
последовательности. Астрономы, а также ученые из Университета Луизианы
полагают, что эта тусклая в настоящее время система вскоре станет самой яркой
звездой в нашей галактике Млечный Путь, ярче даже самого Сириуса.

Астрономы утверждают, что до конца XXI века появится новая самая яркая звездаАстрономы утверждают, что до конца XXI века появится новая самая яркая звезда

Как рассказал Брэдли Шефир, ученый из
Университета Луизианы, примерно к 2083 году скорость аккреции звездной системы V
Стрелы, переноса вещества из одной звезды на другую, сильно возрастет.
Звезда-компаньон будет еще сильнее отдавать свою массу белому карлику. В
результате два светила сольются в одно, создав невероятно яркую новую звезду.
По мнению ученых, она будет ярче самого заметного сейчас на ночном небе Сириуса.

Для справки: белыми карликами астрономы называют
звезды, которые меньше и тусклее нашего Солнца. Они лишены источников
термоядерной энергии и состоят из электронно-ядерной плазмы. Это позволяет им
довольно медленно на протяжении десятков миллиардов лет «умирать», постепенно
остывая.

Кстати, ближайший известный человечеству белый
карлик расположен как раз в системе нынешнего чемпиона по яркости, звезды Сириус,
на расстоянии примерно в 8,6 световых лет от Земли. Символично, что у Сириуса A отобрать пальму первенства яркости сможет объект, подобный
которому сейчас практически невозможно рассмотреть рядом со своим ослепительным
соседом.

Астрономы утверждают, что до конца XXI века появится новая самая яркая звездаАстрономы утверждают, что до конца XXI века появится новая самая яркая звезда

Не так давно Диалог.UAинформировал
о том, что Земля стала намного тусклее, чем еще два десятилетия назад.

Также ранее мы писали о роботе,
«преследующем» людей, который был создан компанией Amazon.

По материалам: Диалог

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
0 0 1 минута чтения
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