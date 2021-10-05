Астрономы утверждают, что до конца XXI века появится новая самая яркая звезда

​Появится она в результате слияния белого карлика и его звезды-компаньона в системе V Стрелы.

В настоящее время бинарная звездная система

(состоящая из двух звезд) V Стрелы настолько слаба, что ее трудно обнаружить

даже при помощи среднеразмерных телескопов. Однако в течение последующих

нескольких десятилетий после того, как звезды этой системы сольются друг с

другом, ситуация может кардинально поменяться.

Об этом сообщает ресурс sciencealert.com.

Сейчас звездная система V Стрелы состоит из

главного светила, белого карлика и его компаньона, или же звезды главной

последовательности. Астрономы, а также ученые из Университета Луизианы

полагают, что эта тусклая в настоящее время система вскоре станет самой яркой

звездой в нашей галактике Млечный Путь, ярче даже самого Сириуса.

Как рассказал Брэдли Шефир, ученый из

Университета Луизианы, примерно к 2083 году скорость аккреции звездной системы V

Стрелы, переноса вещества из одной звезды на другую, сильно возрастет.

Звезда-компаньон будет еще сильнее отдавать свою массу белому карлику. В

результате два светила сольются в одно, создав невероятно яркую новую звезду.

По мнению ученых, она будет ярче самого заметного сейчас на ночном небе Сириуса.

Для справки: белыми карликами астрономы называют

звезды, которые меньше и тусклее нашего Солнца. Они лишены источников

термоядерной энергии и состоят из электронно-ядерной плазмы. Это позволяет им

довольно медленно на протяжении десятков миллиардов лет «умирать», постепенно

остывая.

Кстати, ближайший известный человечеству белый

карлик расположен как раз в системе нынешнего чемпиона по яркости, звезды Сириус,

на расстоянии примерно в 8,6 световых лет от Земли. Символично, что у Сириуса A отобрать пальму первенства яркости сможет объект, подобный

которому сейчас практически невозможно рассмотреть рядом со своим ослепительным

соседом.

Не так давно Диалог.UAинформировал

о том, что Земля стала намного тусклее, чем еще два десятилетия назад.

Также ранее мы писали о роботе,

«преследующем» людей, который был создан компанией Amazon.

По материалам: Диалог