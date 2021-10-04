Общество

В Украине появятся новые дорожные знаки с 1 ноября: что ждет водителей

Photo of Admin Admin Send an email 13 минут ago
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В Украине появятся новые дорожные знаки с 1 ноября: что ждет водителей

Кабинет министров внес ряд подготовленных Мининфраструктуры изменений в Правила дорожного движения.

Нововведения касаются новых дорожных знаков, разметки и велосипедной инфраструктуры в Украине.
 
В документе, который был одобрен Кабмином, дается четкое определение велодорожки, прописаны понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда на перекрестках дорог.

Более того, будет добавлена желто-красная разметка к уже известной вертикальной разметке.

Изменениями Мининфраструктуры вводятся новые дорожные знаки:

  • жилая зона;
  • пешеходная дорожка;
  • разделительная полоса;
  • ж/д переезд;
  • начало населенного пункта и его окончания;
  • направления поворота;
  • диагональный пешеходный переход;
  • места разрешений остановки и стоянки;
  • запрет движения транспортных средств;
  • шиномонтаж;
  • электрозарядная станция;
  • тоннель;
  • работа эвакуатора.

Известно, что нововведения официально вступят в силу с 1 ноября 2021 года.

Читайте также, на территории Украины в Житомирской, Одесской и Черновицкой областях начнут функционировать 17 комплексов фото- и видеофиксации фиксации нарушений скоростных ограничений на дорогах. Нарушения начнут фиксировать городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 13 минут ago
0 0 1 минута чтения
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