В Украине появятся новые дорожные знаки с 1 ноября: что ждет водителей

Кабинет министров внес ряд подготовленных Мининфраструктуры изменений в Правила дорожного движения.

Нововведения касаются новых дорожных знаков, разметки и велосипедной инфраструктуры в Украине.



В документе, который был одобрен Кабмином, дается четкое определение велодорожки, прописаны понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда на перекрестках дорог.

Более того, будет добавлена желто-красная разметка к уже известной вертикальной разметке.

Изменениями Мининфраструктуры вводятся новые дорожные знаки:

жилая зона;

пешеходная дорожка;

разделительная полоса;

ж/д переезд;

начало населенного пункта и его окончания;

направления поворота;

диагональный пешеходный переход;

места разрешений остановки и стоянки;

запрет движения транспортных средств;

шиномонтаж;

электрозарядная станция;

тоннель;

работа эвакуатора.

Известно, что нововведения официально вступят в силу с 1 ноября 2021 года.

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По материалам: Подробности