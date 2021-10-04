В Украине появятся новые дорожные знаки с 1 ноября: что ждет водителей
Кабинет министров внес ряд подготовленных Мининфраструктуры изменений в Правила дорожного движения.
Нововведения касаются новых дорожных знаков, разметки и велосипедной инфраструктуры в Украине.
В документе, который был одобрен Кабмином, дается четкое определение велодорожки, прописаны понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда на перекрестках дорог.
Более того, будет добавлена желто-красная разметка к уже известной вертикальной разметке.
Изменениями Мининфраструктуры вводятся новые дорожные знаки:
- жилая зона;
- пешеходная дорожка;
- разделительная полоса;
- ж/д переезд;
- начало населенного пункта и его окончания;
- направления поворота;
- диагональный пешеходный переход;
- места разрешений остановки и стоянки;
- запрет движения транспортных средств;
- шиномонтаж;
- электрозарядная станция;
- тоннель;
- работа эвакуатора.
Известно, что нововведения официально вступят в силу с 1 ноября 2021 года.
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По материалам: Подробности