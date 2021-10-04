Даже размеры совпадают: ученые уверены, что нашли библейский Ноев ковчег

Как утверждают исследователи, древнее мифическое судно находится под землей в трех десятках километрах от горы Арарат.

Международная группа ученых, в которую вошли американские

и турецкие специалисты, утверждает, что в их распоряжении есть прямые

доказательства того, что библейская реликвия сейчас находится под поверхностью

участка в турецком районе Дурупинар.

Об этом в своем материале сообщает интернет-ресурс

jpost.com.

Согласно Ветхому Завету, Ной

остановил свой ковчег на холмах Арарата, вулканического горного массива,

который расположен недалеко от турецкой восточной границы. Еще в 1959 году

исследователь и картограф Ильхан Дурупинар на одном из холмов обнаружил

необычный след в форме большой лодки в районе с названием Догубеязит.

Впоследствии этому участку земной поверхности

дали название Дурупинар (в честь своего открывателя). Расположен он в тридцати

километрах от горы Арарат. Сегодня турецкие и американские исследователи,

которые участвуют в совместном научном проекте Noah’s Ark Discovered Project, заявляют, что под поверхностью Дурупинара скрывается легендарный Ноев ковчег.

В процессе последних исследований, на которых

было применено 3D-сканирование почвы с помощью георадара, прибор показал, что

конструкция, которая скрыта под землей, поразительно похожа на большую лодку.

По словам ученых, даже размеры обнаруженной аномалии совпадают с размерами

Ноева ковчега, которые описывает Библия. Согласно Книге Бытия, они составляли 300

локтей, 50 локтей и 30 локтей в длину, ширину и высоту соответственно. Для

справки: 1 локоть примерно равен 50 сантиметрам.

Исследователи указывают на то, что результаты 3D-сканирования георадаром указывают именно на рукотворный

артефакт под поверхностью почвы, который вполне реально может быть Ноевым ковчегом.

Ведь оборудование на глубине от двух с половиной до шести метров показывает наличие

параллельных линий и угловых структур.

По словам ученых, такие прямые линии и правильные

углы невозможно найти на естественных геологических формациях. Следовательно,

их происхождение является искусственным, созданным руками человека.

Ранее Диалог.UA уже информировал своих

читателей, что Земля стала намного тусклее, чем еще два десятилетия назад.

Также мы писали об аппарате

BepiColombo Европейского космического агентства, который прислал первые фото

поверхности Меркурия.

По материалам: Диалог