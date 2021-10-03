Общество

Зима в Украине будет суровой: прогноз синоптика

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут ago
0 0 1 минута чтения

Зима в Украине будет суровой: прогноз синоптика

Погода на Новый год в Украине будет морозная, но без обильных снегопадов. Об этом в эфире "Украинского радио" сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова.

По прогнозам синоптика, Новый год будет морозным, но без особого снега.

"Новый год, по-видимому, будем встречать в морозе. Но ожидать устойчивого снежного покрова не следует", — рассказала эксперт.

Мартазинова также сообщила, что зима будет немного мягче, чем предыдущая, то есть не будет таких холодов и снегопадов.

"Зима будет неустойчивой. С середины ноября температура будет постепенно опускаться все ниже и до конца месяца дойдет до хороших отрицательных значений: -10 в северных районах", — отметила Мартазинова.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег,  поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В деле «вагнеровцев» нет измены — Президент

2 часа ago

Футбол: екстренер «Мариуполя» возглавил один из лидеров Первой лиги

2 часа ago

В Италии самолет протаранил здание. Вспыхнул пожар, все пассажиры погибли (фото, видео)

3 часа ago

Зеленский: Окружение Путина не хочет, чтобы он проводил встречу со мной тет-а-тет

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button