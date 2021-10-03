Зима в Украине будет суровой: прогноз синоптика

Погода на Новый год в Украине будет морозная, но без обильных снегопадов. Об этом в эфире "Украинского радио" сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова.

По прогнозам синоптика, Новый год будет морозным, но без особого снега.

"Новый год, по-видимому, будем встречать в морозе. Но ожидать устойчивого снежного покрова не следует", — рассказала эксперт.

Мартазинова также сообщила, что зима будет немного мягче, чем предыдущая, то есть не будет таких холодов и снегопадов.

"Зима будет неустойчивой. С середины ноября температура будет постепенно опускаться все ниже и до конца месяца дойдет до хороших отрицательных значений: -10 в северных районах", — отметила Мартазинова.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

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По материалам: Подробности