Welt: ЕС готовится отправить в Украину военную миссию

В Евросоюзе обсуждают создание военной миссии в Украине для обучения военнослужащих ВСУ.

В скором времени в Украине может появиться военная учебная миссия Европейского Союза.

Об этом сообщило влиятельное немецкое издание Welt, которое ознакомилось с внутренним документом Европейской службы внешних связей (EEAS).

Миссия подразумевает обучение военному делу украинских офицеров в связи с «продолжающимися военными действиями» России на границе.

В августе украинский президент Владимир Зеленский публично заявил, что РФ сконцентрировала рядом с территориями Украины хорошо вооруженную военную группировку в приблизительно 100 тысяч солдат.

В Welt отметили, что европейцы заговорили о военной миссии в Украине на фоне эскалации газовой войны. РФ, сократив поставки газа ЕС, подняла до рекордных показателей цены на голубое топливо на европейском рынке.

Согласно документу, речь идет о создании «Военной консультативной и учебной миссии ЕС в Украине» (EUATM). Она будет специализироваться на обучении украинских военнослужащих военному делу.

По данным журналистов, о создании миссии Европейский Союз попросил Киев еще в конце июля нынешнего года. Соответствующее секретное письмо Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю направили главы МИД и Минобороны Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Таран.

Главным аргументом украинской стороны стало то, что весной нынешнего года Россия перебросила к украинским границам, а также в оккупированные Крым и Донбасс более 300 тысяч солдат, что стало неприкрытой угрозой полномасштабного военного вторжения. Рядом с украинскими территориями россияне создали военные полигоны, где разместили большое количество тяжелой военной техники.

Тогда на эскалацию Россия не решилась, начав отвод войск. Однако, по данным украинской разведки, сегодня там все еще сосредоточена группировка в около 100 тысяч военных.

Сообщается, что ряд стран ЕС не только поддержали создание военной миссии в Украине, но и настаивают на этом. Среди них Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Словакия. Поддержку данной идее высказали также Швеция и Финляндия.

Важно, что ЕС рассматривает еще три программы военной поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией. Одной из них является расширение консультативной миссии по реформированию оборонного сектора Украины. Данная миссия работает с начала российского вторжения — с 2014-го.

Ранее Диалог.UA сообщал, что Евросоюз признает Россию стороной конфликта в войне на Донбассе на следующем саммите ЕС — Украина.

Мы также писали, что Зеленский сильно обратился к ЕС из-за угрозы России.

По материалам: Диалог