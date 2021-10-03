«Круче Татуина»: астрономы обнаружили планету, вращающуюся вокруг трех звезд

Ученые получили доказательства того, что в тройной звездной системе GW Orionis может существовать планета.

Астрономы подчеркнули, что такие планеты считаются

самым редким видом из всех, которые существуют во Вселенной, ведь, как

показывают исследования последних десятилетий, самыми распространенными в

космосе являются одинарные и бинарные звездные системы, в которых планеты

вращаются соответственно вокруг одной или двух звезд.

Об этом сообщает издание iflscience.com.

В процессе исследований ученые обнаружили

доказательства существования объекта, который может оказаться полноценной

планетой, вращающейся одновременно сразу вокруг трех звезд. Звездная система GW

Orionis, о которой идет речь, находится в созвездии Ориона в 1300 световых

годах от Солнца. Состоит она из двух «основных» звезд, которые вращаются друг

вокруг друга, совершая оборот за 241 земной день, и третьего светила,

обращающегося вокруг первых двоих с периодом вращения в 11,5 земных лет.

Данная звездная система еще раньше была известна

астрономам из-за присутствия массивного протопланетного диска, который состоит

из трех смещенных относительно друг друга колец. Именно это необычное смещение

заинтересовало ученых, побудив их создать программу компьютерного

моделирования. Астрономы пытались понять, что же заставило кольца так сместиться.

Моделирование показало, что такое смещение не

могло быть вызвано исключительно вращением только трех звезд. Астрономы

предположили, что данное явление связано с существованием одной или даже нескольких

массивных ранее не обнаруженных ими планет в этой системе.

Между внутренним кольцом и двумя другими есть колоссальный

разрыв примерно 15 млрд километров в диаметре. Отдельные исследователи

пытались объяснить такую «пустоту» крутящим моментом, создаваемым сразу тремя

звездами. Однако астрономы считают, что теория о существовании неизвестной

планеты подходит для объяснения этого феномена куда как лучше.

Доказать точность своих предположений астрономам

будет нелегко, ведь система GW Orionis находится более чем в тысяче световых лет от Земли, и применить «стандартный» способ обнаружения экзопланет методом

астрономического транзита не получится. Да и современные телескопы пока не

могут так глубоко заглянуть в космос.

Лишь теоретически можно представить мир, в

котором на небе всходят и заходят сразу три Солнца. А это на одно светило

больше, чем на небосводе планеты Татуин из легендарной киновселенной StarWars.

Как тебе такое, Джордж Лукас?

Ранее Диалог.UAсообщал о том, что ученые подсчитали, сколько понадобится солнечных

батарей, чтобы обеспечить энергией весь мир.

Также мы писали, почему в октябре космические аппараты NASA, которые находятся на Марсе, временно прекратят свою работу.

По материалам: Диалог