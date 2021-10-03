Общество

Жителей Омана призывают к эвакуации из-за тропического шторма «Шахин»

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Власти Омана всубботу, 2октября, призвали тысячи жителей прибрежных районов покинуть свои дома иотправиться вубежища из-за приближения тропического шторма «Шахин», который усиливается, сообщает Reuters.

Жителей Омана призывают к эвакуации из-за тропического шторма «Шахин»

©AFP

Национальный комитет Омана почрезвычайным ситуациям призвал кэвакуации жителей северных штатов Барка иСахам иприбрежных районов, включая части столицы Маскат, покоторым ввоскресенье «Шахин» нанесет удар. Онпринесет ссобой сильные ветры ипроливные дожди. Внизменных районах существует угроза наводнений.

Большая часть из5-ти млн человек страны-экспортера нефти живет вМаскате иего окрестностях.

Попрогнозам метеорологов, «Шахин» усилится дотропического циклона 1-й категории.

Жителей Омана призывают к эвакуации из-за тропического шторма «Шахин»

©AFP

По материалам: Gismeteo

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