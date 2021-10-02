«Замминистра» «ДНР» Безсонов: Военных ВСУ ценят, поддерживают волонтеры, а наши бойцы никому не нужны

«Замминистра» непризнанной «ДНР» Даниил Безсонов признал, что украинских военных ценят и обеспечивают намного лучше, чем наемников ОРДЛО.

«Заместитель министра информации ДНР» Даниил Безсонов пожаловался на тяжелую участь наемников «народных милиций» на Донбассе.

Внимание на признание коллаборанта обратил в Twitter украинский журналист, участник Минских переговоров Денис Казанский, передает Диалог.UA.

Безсонов заявил, что финансовое и прочее обеспечение наемников «Л/ДНР» на фронте значительно скуднее, чем у ВСУ. Например, рядовой военнослужащий Украины на передовой получает в три раза большее денежное довольствие, чем боевик на той же должности.

Особенно Безсонова возмущало то, что украинских военных очень активно поддерживают волонтеры.

«В Украине волонтерское движение очень развито… Волонтеры отчитались, что они в 2020 году поставили на фронт более тысячи тепловизоров, квадрокоптеров. Они в принципе там заряженные», — сказал сепаратист.

Он объяснил такую ситуацию тем, что волонтерское движение в «республиках» якобы под запретом. Однако это не соответствует действительности. Вероятно, гражданское население Донбасса и РФ просто не поддерживает финансово группировки «Л/ДНР».

«Они (военнослужащие ВСУ — ред.) недоедают и замерзают только в наших информационных фантазиях, к сожалению. Нужно с этим смириться, что они там экипированы лучше, чем мы», — сказал Безсонов.

«Заместитель министра информации ДНР» Безсонов жалуется: Украина достойно платит своим военным, в Украине армии помогают волонтеры, а боевики ЛДНР получают копейки и никому не нужны.Ну, к пушечному мясу и наемникам всегда и было такое отношение. Тут ты Америку никому не открыл pic.twitter.com/FvU8rxXK0d

— Денис Казанський (@den_kazansky) October 1, 2021

Ранее Диалог.UA сообщал, что Стрелков расстроился, сравнив зарплаты ВСУ и наемников РФ: «Украина своих ценит».

Мы также писали, что Безсонов порадовался массированным ударам «ДНР» по ВСУ, Казанский ответил: «А потом будете ныть».

По материалам: Диалог