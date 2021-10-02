Общество
В Украине резко выросло количество смертей от коронавируса
За минувшие сутки, 1 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 11 809 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них дети — 1104, медработники — 235. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки:
- госпитализированы — 2692 человека;
- летальных случаев — 203;
- выздоровели — 3469.
Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано:
- Харьковской (1159);
- Львовской (1102);
- Днепропетровской (965);
- Одесской (762)
- Запорожской (692) областях.
С начала пандемии в Украине от COVID-19 умерло 56 649 человек.
Последние данные по зараженных совпадают с прогнозом Национальной академии наук. Там заявили, что в начале октября количество новых заражений коронавирусом в Украине превысит 10 тысяч случаев.
По материалам: Подробности