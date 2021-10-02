Общество

В Украине резко выросло количество смертей от коронавируса

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В Украине резко выросло количество смертей от коронавируса

За минувшие сутки, 1 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 11 809 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них дети — 1104, медработники — 235. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

За минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2692 человека;
  • летальных случаев — 203;
  • выздоровели — 3469.

В Украине резко выросло количество смертей от коронавируса

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано:

  • Харьковской (1159);
  • Львовской (1102);
  • Днепропетровской (965);
  • Одесской (762)
  • Запорожской (692) областях.

С начала пандемии в Украине от COVID-19 умерло 56 649 человек.

Последние данные по зараженных совпадают с прогнозом Национальной академии наук. Там заявили, что в начале октября количество новых заражений коронавирусом в Украине превысит 10 тысяч случаев.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 44 минуты ago
0 0 Менее минуты назад
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