Общество

Южная Ангола столкнулась с самой сильной засухой за 40 лет

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Жители Южной Анголы столкнулись ссамой сильной засухой с1981 года ипродолжительным сезоном голода, сообщает The Watchers.

Южная Ангола столкнулась с самой сильной засухой за 40 лет

©Science News

Неурожаи серьезно повлияли надоступ населения кпродовольствию вэтом регионе, который сильно зависит отсельского хозяйства. Ситуация продолжает ухудшатьсяи, вероятно, эта тенденция сохранится.

Нынешняя засуха вызвана нехваткой осадков впериод дождей, который обычно длится сноября поапрель.

Ссерьезным голодом сталкиваются более 1,3 миллиона человек вюго-западных провинциях Кунене, Уила иНамибе.

Высокие цены напродукты питания инашествие саранчи, нанесшее серьезный ущерб посевам, усугубляют последствия засухи.

Южная Ангола столкнулась с самой сильной засухой за 40 лет

©Metro.co.uk

По материалам: Gismeteo

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