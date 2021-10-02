Появилось видео, как в Украине был спущен на воду восьмой артиллерийский катер

В Киеве для нужд ВМС Вооруженных сил Украины спустили на воду восьмой бронированный артиллерийский катер.

На столичном предприятии «Кузня на Рыбальском» под звуки военного оркестра состоялась церемония торжественного спуска на воду

военного артиллерийского катера.

На торжественном мероприятии присутствовали

представители Министерства обороны Украины и Военно-Морских сил ВСУ, а также

экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Видео этого события на своей страничке в Facebook выложил ветеран ООС, политик Александр Погребинский.

После спуска на воду новый малый бронированный

артиллерийский катер (МБАК) проекта «58155» отправится на государственные

испытания. После их завершения судно поступит в распоряжение Военно-Морских сил

Украины.

Для справки: этот катер начали строить еще в 2019

году. Тогда сообщалось, что строительство катеров по заказу Минобороны Украины

будет длиться 4 месяца.

Предыдущее судно этого типа начали строить в 2018 году,

а на воду спустили 3 апреля 2019-го. В октябре того же года катер прибыл в

Одессу, где и начались его испытания.

Получается, что скорость судостроения на предприятии «Кузня на Рыбальском» имеет тенденцию к замедлению. С чем это связано – решать не

нам, журналистам. Однако если Украина планирует достойно противостоять любым

агрессорам, властям стоит задуматься над темпами укрепления отечественных Военно-Морских

сил.

Не так давно Диалог.UAинформировал

читателей о том, что Украина и Румыния начали военные учения в акватории Дуная.

Также мы писали о планах Турции

продать Украине 24 БПЛА Bayraktar TB2.

По материалам: Диалог