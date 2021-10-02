​Цена на газ в Европе побила рекорд – страны ЕС могут остаться и без российского угля

Впервые в истории цена на газ для Европы превысила отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров. Одновременно с этим возникли трудности и поставки в ЕС российского угля.

Сегодня, 30 сентября, в ходе торгов цена на газ поднялась до отметки 1073, а спустя время — 1100 долларов за тысячу кубометров. Это новый рекорд в истории газового рынка ЕС.

На сайтеЛондонской биржи ICE сообщают, что цена на октябрьский фьючерс на хабе TTF (Нидерланды) стартовала с 1073, однако сразу же поднялась до исторического максимума 1100 долларов за тысячу кубометров.

Таким образом, был побит и вчерашний рекорд, когда цена за газ составляла 1050 долларов.

Эксперты заявляют, что такое повышение цены на газ связано с очень низкими запасами голубого топлива в европейских хранилищах и одновременно с этим резкое сокращение поставок газа из России.

Однако это не единственная проблема для Европы. Испытывая нехватку газа, правительство стран ЕС решило закупить российский уголь, чтобы подготовиться к отопительному сезону на случай нехватки «голубого топлива».

Долгое время Европа сознательно отказывалась от угля в пользу газа. Последние события показали, что чем ближе отопительный сезон, тем больше Европа зависит от России.

Аналитик Wood Mackenzie Ltd. Наташа Тирина заявила, что если страны ЕС в срочном порядке перейдут на уголь, то одна Россия с этим не справится. Европе придется заключать контракты на поставки угля и с другими странами.

Российский уголь Европа не получит, так как многие компании из РФ сотрудничают с Азией и у них действующие контракты.

Эксперты заявили, что Европе пора искать других партнеров в области пополнения энергетических ресурсов.

Ранее мы сообщали, что в конце сентября Россия резко сократилапоставки газав ЕС по трубопроводу Ямал — Европа. Скачок в ценовой политике ощутили на себе и в США.

Напомним, вБудапештевыразили негодование по поводу того, что Украина раскритиковала новый договор Венгрии с «Газпромом» на поставки газа в обход ГТС Украины.

По материалам: Диалог