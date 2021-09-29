​Танки ВСУ вышли на огневой рубеж и ликвидировали противника: на Донбассе проходят военные учения

На Донбассе в районе проведения ООС прошли военные учения резерва. На «поле боя» были замечены артиллеристы и танкисты.

В 20-х числах сентября в районе проведения ООС на Донбассе прошли военные учения. Главная цель – проверка боеспособности резерва, который входит в состав ОТК «Север».

В пресс-службеМинобороны Украины сообщили, что условия на «поле боя» были максимально приближены к реальности. Управление действиями резерва на поле велось через передовой пункт, который находился в определенном районе.

В учениях были задействованы танкисты и артиллеристы, которые выдвинулись в район проведения «боевой операции».

Источник сообщает, что артиллеристы были сосредоточены на определении цели условного противника и на управлении системой огня.

А вот танкисты совершили ночной марш в условиях плохой видимости. Им необходимо было рассредоточить боевую технику и замаскироваться в заданном районе. Уже днем танкисты вышли на огневой рубеж. Им необходимо было уничтожить условного противника.

Руководство ООС осталось довольно слаженными действиями резерва, который показал себя только с лучшей стороны во время военных учений.

Ранее мы сообщали, что военные ученияВСУ и НАТОпод Львовом в рамках Rapid Trident всерьез обеспокоили пропагандистов Кремля. Скабеева заявила, что Киев уже отрабатывает атаку на Донецк.

Напомним, 22 сентября под Львовом стартовали военные ученияRapid Trident, которые продлятся две недели. В них задействованы свыше 6 тысяч военнослужащих из Украины и стран НАТО.

По материалам: Диалог