Общество
Выходные в октябре-2021: сколько будут отдыхать украинцы
В октябре 2021 года украинцы получат дополнительные выходные дни в середине месяца. День защитника Украины отмечается 14 октября и этот день — официально выходной. В 2021 году этот день выпадает на четверг. Следующую пятницу за ним решили тоже сделать выходным днем, а отработка этого дня перенесена на следующую субботу, 23 октября.
Так, выходными днями в октябре станут: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
Все праздники в октябре-2021:
- 1 октября Международный день пожилых людей
- 1 октября Международный день музыки
- 1 октября Всемирный день улыбки
- 1 октября Всемирный день вегетарианства
- 1 октября Международный день кофе
- 1 октября Международный день балета
- 2 октября Международный день ненасилия
- 2 октября Международный день социального педагога
- 3 октября День работников образования
- 3 октября Всемирный день грибника
- 3 октября Всемирный день трезвости
- 4 октября Международный день врача
- 4 октября Международный день архитектора
- 4 октября Всемирная неделя космоса
- 4 октября Всемирный день животных
- 4 октября Международный день врача
- 5 октября Всемирный день учителей
- 8 октября День юриста
- 9 октября Всемирный день почты
- 9 октября День риелтора
- 10 октября День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы
- 10 октября День художника
- 10 октября Всемирный день психического здоровья
- 10 октября День работников стандартизации и метрологии
- 10 октября Европейский день борьбы против смертной казни
- 10 октября Всемирный день бездомных
- 11 октября Международный день пo уменьшению опасности стихийных бедствий
- 11 октября Международный день девочек
- 11 октября Всемирный день борьбы с ожирением
- 12 октября День кадрового работника
- 13 октября Всемирный день по уменьшению опасности бедствий
- 14 октября День защитника Украины
- 14 октября День Украинского казачества
- 14 октября Всемирный день стандартов
- 14 октября Всемирный день зрения
- 15 октября Международный день сельской женщины
- 15 октября Международный день белой трости
- 15 октября Всемирный день борьбы с раком груди
- 16 октября Всемирный день продовольствия
- 16 октября День анестезиолога
- 16 октября День работников целлюлозно-бумажной промышленности
- 16 октября Международный день хлеба
- 17 октября День работников пищевой промышленности
- 17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
- 20 октября Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы
- 20 октября Международный день авиадиспетчера
- 20 октября Международный день повара
- 21 октября Международный день кредитных союзов
- 23 октября День рекламиста (День работников рекламы)
- 24 октября Всемирный день информации о развитии
- 24 октября День Организации Объединенных Наций
- 25 октября Международный день борьбы женщин за мир
- 24 — 30 октября Неделя разоружения
- 25 октября День маркетолога
- 28 октября День освобождения Украины от фашистских захватчиков
- 28 октября Международный день анимации
- 29 октября День работников службы вневедомственной охраны
- 29 октября Всемирный день борьбы с инсультом
- 31 октября День автомобилиста и дорожника
- 31 октября Международный день Черного моря
Смотрите также, календарь православных праздников на октябрь-2021.
По материалам: Подробности