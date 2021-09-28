Выходные в октябре-2021: сколько будут отдыхать украинцы

В октябре 2021 года украинцы получат дополнительные выходные дни в середине месяца. День защитника Украины отмечается 14 октября и этот день — официально выходной. В 2021 году этот день выпадает на четверг. Следующую пятницу за ним решили тоже сделать выходным днем, а отработка этого дня перенесена на следующую субботу, 23 октября.

Так, выходными днями в октябре станут: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31.

Все праздники в октябре-2021:

1 октября Международный день пожилых людей

1 октября Международный день музыки

1 октября Всемирный день улыбки

1 октября Всемирный день вегетарианства

1 октября Международный день кофе

1 октября Международный день балета

2 октября Международный день ненасилия

2 октября Международный день социального педагога

3 октября День работников образования

3 октября Всемирный день грибника

3 октября Всемирный день трезвости

4 октября Международный день врача

4 октября Международный день архитектора

4 октября Всемирная неделя космоса

4 октября Всемирный день животных

4 октября Международный день врача

5 октября Всемирный день учителей

8 октября День юриста

9 октября Всемирный день почты

9 октября День риелтора

10 октября День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы

10 октября День художника

10 октября Всемирный день психического здоровья

10 октября День работников стандартизации и метрологии

10 октября Европейский день борьбы против смертной казни

10 октября Всемирный день бездомных

11 октября Международный день пo уменьшению опасности стихийных бедствий

11 октября Международный день девочек

11 октября Всемирный день борьбы с ожирением

12 октября День кадрового работника

13 октября Всемирный день по уменьшению опасности бедствий

14 октября День защитника Украины

14 октября День Украинского казачества

14 октября Всемирный день стандартов

14 октября Всемирный день зрения

15 октября Международный день сельской женщины

15 октября Международный день белой трости

15 октября Всемирный день борьбы с раком груди

16 октября Всемирный день продовольствия

16 октября День анестезиолога

16 октября День работников целлюлозно-бумажной промышленности

16 октября Международный день хлеба

17 октября День работников пищевой промышленности

17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

20 октября Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы

20 октября Международный день авиадиспетчера

20 октября Международный день повара

21 октября Международный день кредитных союзов

23 октября День рекламиста (День работников рекламы)

24 октября Всемирный день информации о развитии

24 октября День Организации Объединенных Наций

25 октября Международный день борьбы женщин за мир

24 — 30 октября Неделя разоружения

25 октября День маркетолога

28 октября День освобождения Украины от фашистских захватчиков

28 октября Международный день анимации

29 октября День работников службы вневедомственной охраны

29 октября Всемирный день борьбы с инсультом

31 октября День автомобилиста и дорожника

31 октября Международный день Черного моря

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По материалам: Подробности