Общество

Выходные в октябре-2021: сколько будут отдыхать украинцы

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Выходные в октябре-2021: сколько будут отдыхать украинцы

В октябре 2021 года украинцы получат дополнительные выходные дни в середине месяца. День защитника Украины отмечается 14 октября и этот день — официально выходной. В 2021 году этот день выпадает на четверг. Следующую пятницу за ним решили тоже сделать выходным днем, а отработка этого дня перенесена на следующую субботу, 23 октября.

Так, выходными днями в октябре станут: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31.

Все праздники в октябре-2021: 

  • 1 октября Международный день пожилых людей
  • 1 октября Международный день музыки
  • 1 октября Всемирный день улыбки
  • 1 октября Всемирный день вегетарианства
  • 1 октября Международный день кофе
  • 1 октября Международный день балета
  • 2 октября Международный день ненасилия
  • 2 октября Международный день социального педагога
  • 3 октября День работников образования
  • 3 октября Всемирный день грибника
  • 3 октября Всемирный день трезвости
  • 4 октября Международный день врача
  • 4 октября Международный день архитектора
  • 4 октября Всемирная неделя космоса
  • 4 октября Всемирный день животных
  • 4 октября Международный день врача
  • 5 октября Всемирный день учителей
  • 8 октября День юриста
  • 9 октября Всемирный день почты
  • 9 октября День риелтора
  • 10 октября День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы
  • 10 октября День художника
  • 10 октября Всемирный день психического здоровья
  • 10 октября День работников стандартизации и метрологии
  • 10 октября Европейский день борьбы против смертной казни
  • 10 октября Всемирный день бездомных
  • 11 октября Международный день пo уменьшению опасности стихийных бедствий
  • 11 октября Международный день девочек
  • 11 октября Всемирный день борьбы с ожирением
  • 12 октября День кадрового работника
  • 13 октября Всемирный день по уменьшению опасности бедствий
  • 14 октября День защитника Украины
  • 14 октября День Украинского казачества
  • 14 октября Всемирный день стандартов
  • 14 октября Всемирный день зрения
  • 15 октября Международный день сельской женщины
  • 15 октября Международный день белой трости
  • 15 октября Всемирный день борьбы с раком груди
  • 16 октября Всемирный день продовольствия
  • 16 октября День анестезиолога
  • 16 октября День работников целлюлозно-бумажной промышленности
  • 16 октября Международный день хлеба
  • 17 октября День работников пищевой промышленности
  • 17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
  • 20 октября Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы
  • 20 октября Международный день авиадиспетчера
  • 20 октября Международный день повара
  • 21 октября Международный день кредитных союзов
  • 23 октября День рекламиста (День работников рекламы)
  • 24 октября Всемирный день информации о развитии
  • 24 октября День Организации Объединенных Наций
  • 25 октября Международный день борьбы женщин за мир
  • 24 — 30 октября Неделя разоружения
  • 25 октября День маркетолога
  • 28 октября День освобождения Украины от фашистских захватчиков
  • 28 октября Международный день анимации
  • 29 октября День работников службы вневедомственной охраны
  • 29 октября Всемирный день борьбы с инсультом
  • 31 октября День автомобилиста и дорожника
  • 31 октября Международный день Черного моря

Смотрите также, календарь православных праздников на октябрь-2021.

По материалам: Подробности

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