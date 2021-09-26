В Турции сломали позвоночник известному ветерану АТО Михаилу Майману. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Илья Кива.

Турция с каждым годом становится все опасней и опасней для пребывания украинцев, скрывающихся от правосудия. Известный "ветеран АТО", Миша Майман, прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Илья Кива написал, что неизвестные жестоко избили Маймана, сломав ему позвоночник. Его жизни ничего не угрожает.

В январе 2020 года у Кивы с Майманом произошел конфликт в одном из ресторанов Киева. Мужчины подрались, видео инцидента слили в сеть.

В мае 2021 года Майман сообщил, что из-за давления правоохранительных органов вынужден покинуть страну. Летом он выкладывал в соцсети видео общения с Ильей Кивой на турецком курорте.

"Украинская правда" сообщает ,что в 2015 году Майман носил фамилию Помогайбо, он баллотировался в депутаты Васильковского райсовета от Радикальной партии Олега Ляшко. В 2019 году уже под фамилией Майман он как самовыдвиженец баллотировался в народные депутаты Верховной Рады, но проиграл.

Напомним, что Турция не признала выборы в Госдуму, которые Россия провела в оккупированном Крыму.

По материалам: Подробности