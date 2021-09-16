ГСЧС предупреждает о подъеме уровней воды на реках Украины

Жесткий карантин в Киеве: в КГГА сделали заявление

Турция не примет привитых российскими вакцинами без ПЦР-теста

После пожаров в Австралии цветение водорослей образовало целый «континент»

В Украине обнародовали ошеломительные данные о вакцинации от коронавируса

В ООН назвали сроки массовой вакцинации в мире

В Украине отменили самоизоляцию для иностранцев