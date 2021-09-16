Общество

ГСЧС предупреждает о подъеме уровней воды на реках Украины

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17-19 сентября врезультате выпадения осадков ожидается подъем уровней воды над текущими показателями нареках бассейнов Сяна иДнестра воЛьвовской иИвано-Франковской областях на0,5-1,5м; нареках Закарпатья на0,3-1,5м; нареке Латорица ивнижнем течении Боржавы до2м, без негативных последствий, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

ГСЧС предупреждает о подъеме уровней воды на реках Украины

©pixabay.com

Вместах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного исклонового стока.

Чтобы предотвратить утрату ипорчу имущества, недопустить несчастных случаев вовремя паводка, необходимо внимательно следить запрогнозами инаблюдать зауровнем воды вводоемах. Следует уточнить границы подтопления врайоне проживания, проверить иочистить существующие водоотводы напридомовой территории.

ГСЧС предупреждает о подъеме уровней воды на реках Украины

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов ago
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