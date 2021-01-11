Приметы на 11 января: что нельзя делать

11 января православная церковь чтит память 14 тысяч младенцев, убитых по приказу царя Ирода в Вифлееме. Это четвертый день Святок, но его не отмечают шумными гуляниями, а проводят в молитве и размышлениях. Посещают святые места, занимаются благотворительностью, дарят небольшие подарки детям.

В народе день назвали Страшным, из-за церковного события. Также по поверьям 11 января активизируется нечистая сила, которая особенно вредит самым беззащитным — детям. Это аналог западного Хэллоуина у славян. В этот день проводили защитные обряды.

Что можно делать 11 января

Этот день нужно провести со своей семьей. По поверью, если собраться всем вместе – семья будет дружной и крепкой.

Если разжечь костер во дворе, то таким образом вы избавитесь от всех неприятностей и огорчений.

Что нельзя делать 11 января

В этот день, в темное время суток нельзя выходить из дома.

Также в этот день нельзя ссориться с близкими и родственниками.

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Приметы на 11 января

Падает хлопьями снег – ждите оттепель.

Если лес шумит, то вскоре начнутся теплые дни.

Если дует северный ветер, а на небе нет облаков, то вскоре придут сильные морозы.

Низкие облака предвещают суровые холода.

Мерцающие звезды на небе – к холодам.

Если 11 января тепло, то и весна тоже будет теплой.

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По материалам: Подробности