На Украину надвигается мощный снегопад

Погода в Украине в ближайшие дни резко поменяется. По прогнозу синоптиков, снегопады накроют страну уже 13 января.

Такие данные приводит радар погоды, на котором можно отследить изменение погодных условий на несколько дней вперед.

Судя по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, похолодание с обильными снегопадами окутают Украину с 11 января.

Ухудшение погодных условий ожидается в южных регионах Украины и в Крыму, а потом начнет снежить уже в центральных и восточных областях.

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К вечеру 11 января, снежная погода охватит практически всю левобережную Украину, в том числе и Киевскую область. В Одессе ожидается до -2, в Харькове – до -9, а в Киеве – до -5.

12 января снег ожидается в центральных, северных и восточных областях, за исключением Запорожской, Сумской, Херсонской и Николаевской областей. Также осадки возможны во Львовской области, а столбики термометров в Киеве опустятся до -11, а в Харькове – до -13 градусов.

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По материалам: Подробности