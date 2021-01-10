Каким знакам зодиака нужно быть осторожными в 2021 году

В 2021 году некоторым знакам зодиака стоит быть особо осторожными, на каждом углу их могут поджидать опасности. Об этом астролог Влад Росс в эфире одного из телеканалов.

Так, стоит "держать руку на пульсе" в 2021 году Львам и Рыбам.

У Львов будет двойственный год, есть риски, но в целом ситуация может быть благоприятной.

У Львов лучший год для личного счастья. Очень благоприятно находить свою вторую половинку, устраивать личную жизнь. Поэтому я советую Львам в этом году заняться личной жизнью. Может быть судьбоносное влияние женщины либо мужчины всей жизни.

Астролог посоветовал Рыбам в 2021 году плыть по течению.

Хорошо отправляться в отпуск, медитировать, хорошо расслабляться, находить религию, изучать изотерические науки, заниматься искусством, картины писать. Творчеством заниматься. А карьеру особо не сделаешь. Нужно хобби развивать Рыбам. И, конечно же, могут быть предательства самых близких, родных, любимых. Жена может с кумом изменить, и так далее.

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По материалам: Подробности