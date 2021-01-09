Приметы на 9 января: что нельзя делать на Степанов день

9 января православные христиане чествуют память святого великомученика Стефана. В народе праздник получил название Степанов день.

В этот день существуют определенные запреты и приметы, которые расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем.

В народе праздник получил название Стефанов (Степанов) день и считался днем пастухов. 9 января продолжались святки и веселые гуляния после Рождества Христова. По поверьям, этот день также был благоприятен для гаданий незамужних девушек на суженого и брак.

Что нельзя делать 9 января в Степанов день

Мужчинам запрещается брать в руки ножи, даже для того чтобы порезать хлеб. Считается, что тогда можно лишиться мужской силы.

Нельзя 9 января отказываться от угощения – так называемого колядка. В противном случае "нечистый заберет", говорили предки.

В этот день не стоит обижать лошадей, например, обделять их едой или водой, иначе в семье может начаться голод.

Девушкам и женщинам не рекомендуется 9 января шить и вязать.

В этот день не приветствуется работа, особенно физическая.

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Приметы на 9 января в Степанов день

Если на деревьях видно иней – ждите обильного урожая хлебных культур.

Мороз и солнце за окном предвещают урожайный год.

Снегопад обещает богатый урожай ягод и грибов.

Если вороны гнездятся на снегу – ждите скорого тепла. Если же птицы собираются стайками на верхушках деревьев, то морозы будут продолжаться долго.

Если на улице не видно мелких птиц, скоро начнутся снегопады.

Если ночью месяц красный – утром будет тепло.

Во снах, увиденных в эту ночь, будут показаны качества и привычки, от которых давно пора избавиться. Особенно стоит обратить внимание на приснившуюся молнию – она скажет о том, что нужно срочно укротить свою гордыню.

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По материалам: Подробности