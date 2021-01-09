Общество

Авиакатастрофа в Индонезии: в МИД рассказали об украинцах на борту

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Авиакатастрофа в Индонезии: в МИД рассказали об украинцах на борту

По предварительной информации, украинцев нет среди жертв авиакатастрофы в Индонезии. Дипломаты выяснили, что граждан Украины не было на борту.

Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел крушение вблизи Джакарты", – отметил Николенко.

"Подробности" раньше сообщали о пропавшем с радаров самолете.

Ранее мы писали, что под Киевом, недалеко от села Гоголев Броварского района упал двухместный самолет. На месте происшествия работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

Кроме того, в Тернопольской области разбился самолет. Полицейские обнаружили воздушное судно с разбитой кабиной и оторванным мотором.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
0 0 Менее минуты назад
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