Общество

Коронавирус в Украине: заболеваемость снова пошла вверх

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Коронавирус в Украине: заболеваемость снова пошла вверх

За минувшие сутки в Украине выявили 8997 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки COVID-19 стал причиной смерти 148 украинцев, 2567 человек были госпитализированы. Выздоровели – 11316 человек.

6 января в Украине было проведено 54 438 тестов на коронавирус, в том числе 37 287 – методом ПЦР.

С начала пандемии в Украине заболели 1 099 493 человек, из них 773 214 – выздоровели, 19 505 – скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (+731), Одесской (+694), Харьковской (+599), Донецкой (+572) и Запорожской (+509) областях.

Коронавирус в Украине: заболеваемость снова пошла вверх

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 731 случай;
  • Винницкая область – 250 случаев;
  • Волынская область – 142 случая;
  • Днепропетровская область – 414 случаев;
  • Донецкая область – 572 случая;
  • Житомирская область – 463 случая;
  • Закарпатская область – 111 случаев;
  • Запорожская область – 509 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 137 случаев;
  • Киевская область – 480 случаев;
  • Кировоградская область – 82 случая;
  • Луганская область – 331 случай;
  • Львовская область – 288 случаев;
  • Николаевская область – 411 случаев;
  • Одесская область – 694 случаев;
  • Полтавская область – 389 случаев;
  • Ровенская область – 326 случаев;
  • Сумская область – 505 случаев;
  • Тернопольская область – 198 случаев;
  • Харьковская область – 599 случаев;
  • Херсонская область – 147 случаев;
  • Хмельницкая область – 411 случаев;
  • Черкасская область – 233 случая;
  • Черновицкая область – 161 случай;
  • Черниговская область – 413 случаев.

Напомним, что ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом после новогодних и рождественских праздников.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
0 0 1 минута чтения
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