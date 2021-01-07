Коронавирус в Украине: заболеваемость снова пошла вверх

За минувшие сутки в Украине выявили 8997 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки COVID-19 стал причиной смерти 148 украинцев, 2567 человек были госпитализированы. Выздоровели – 11316 человек.

6 января в Украине было проведено 54 438 тестов на коронавирус, в том числе 37 287 – методом ПЦР.

С начала пандемии в Украине заболели 1 099 493 человек, из них 773 214 – выздоровели, 19 505 – скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (+731), Одесской (+694), Харьковской (+599), Донецкой (+572) и Запорожской (+509) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 731 случай;

Винницкая область – 250 случаев;

Волынская область – 142 случая;

Днепропетровская область – 414 случаев;

Донецкая область – 572 случая;

Житомирская область – 463 случая;

Закарпатская область – 111 случаев;

Запорожская область – 509 случаев;

Ивано-Франковская область – 137 случаев;

Киевская область – 480 случаев;

Кировоградская область – 82 случая;

Луганская область – 331 случай;

Львовская область – 288 случаев;

Николаевская область – 411 случаев;

Одесская область – 694 случаев;

Полтавская область – 389 случаев;

Ровенская область – 326 случаев;

Сумская область – 505 случаев;

Тернопольская область – 198 случаев;

Харьковская область – 599 случаев;

Херсонская область – 147 случаев;

Хмельницкая область – 411 случаев;

Черкасская область – 233 случая;

Черновицкая область – 161 случай;

Черниговская область – 413 случаев.

Напомним, что ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом после новогодних и рождественских праздников.

По материалам: Подробности