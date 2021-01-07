Коронавирус в Украине: заболеваемость снова пошла вверх
За минувшие сутки в Украине выявили 8997 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения Украины.
За прошедшие сутки COVID-19 стал причиной смерти 148 украинцев, 2567 человек были госпитализированы. Выздоровели – 11316 человек.
6 января в Украине было проведено 54 438 тестов на коронавирус, в том числе 37 287 – методом ПЦР.
С начала пандемии в Украине заболели 1 099 493 человек, из них 773 214 – выздоровели, 19 505 – скончались.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (+731), Одесской (+694), Харьковской (+599), Донецкой (+572) и Запорожской (+509) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 731 случай;
- Винницкая область – 250 случаев;
- Волынская область – 142 случая;
- Днепропетровская область – 414 случаев;
- Донецкая область – 572 случая;
- Житомирская область – 463 случая;
- Закарпатская область – 111 случаев;
- Запорожская область – 509 случаев;
- Ивано-Франковская область – 137 случаев;
- Киевская область – 480 случаев;
- Кировоградская область – 82 случая;
- Луганская область – 331 случай;
- Львовская область – 288 случаев;
- Николаевская область – 411 случаев;
- Одесская область – 694 случаев;
- Полтавская область – 389 случаев;
- Ровенская область – 326 случаев;
- Сумская область – 505 случаев;
- Тернопольская область – 198 случаев;
- Харьковская область – 599 случаев;
- Херсонская область – 147 случаев;
- Хмельницкая область – 411 случаев;
- Черкасская область – 233 случая;
- Черновицкая область – 161 случай;
- Черниговская область – 413 случаев.
Напомним, что ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом после новогодних и рождественских праздников.
По материалам: Подробности