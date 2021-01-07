Общество

8 января в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, местами – снег с дождем

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Впятницу, 8января, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, ввосточных областях ожидаются кратковременные дожди. ВСумской, Черниговской, Львовской иИвано-Франковской областях, атакже наюге страны пройдет мокрый снег, переходящий вдождь.

8 января в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, местами – снег с дождем

©pixabay.com

Надорогах Украины, кроме северных ицентральных областей, образуется гололедица.

Ветер западный, юго- западный, 3-10м/с, порывы до14-16м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…0 °С, днем температура воздуха составит +1…+4 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −4…−1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +1…+3 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−1…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+5 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +1…+2 °С, днем воздух прогреется до+4…+5 °С.

8 января в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, местами – снег с дождем

©unsplash.com

По материалам: Gismeteo

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