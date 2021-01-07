8 января в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, местами – снег с дождем
Впятницу, 8января, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, ввосточных областях ожидаются кратковременные дожди. ВСумской, Черниговской, Львовской иИвано-Франковской областях, атакже наюге страны пройдет мокрый снег, переходящий вдождь.
©pixabay.com
Надорогах Украины, кроме северных ицентральных областей, образуется гололедица.
Ветер западный, юго- западный, 3-10м/с, порывы до14-16м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…0 °С, днем температура воздуха составит +1…+4 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −4…−1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +1…+3 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−1…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+5 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +1…+2 °С, днем воздух прогреется до+4…+5 °С.
©unsplash.com
По материалам: Gismeteo