Ученые открыли, что антарктические тюлени общаются подо льдом при помощи ультразвука

Исследователи изГосударсвенного университета Орегона, США, установили, что тюлени Уэдделла, обитающие вАнтарктиде, щебечут, свистят ииздают целые трели под льдом наультразвуковых частотах, неслышных человеческому уху, сообщает Science Daily.

©UCSC Genomics Institute

Биологи 2года вели звуковые записи вподводной обсерватории взаливе Мак-Мердо изафиксировали 9типов вокализаций, которые достигают 50килогерц. Люди слышат взвуковом диапазоне от20до20тыс. герц, или 20килогерц, иразличают лишь часть тюленьих песен.

Тюлени Уэдделла— самые южные млекопитающее планеты, они живут под морским льдом Антарктиды, пробивая воздушные отверстия. Эти животные могут нырять на600м впоисках добычи иоставаться под водой до80минут.

Крики тюленей Уэдделла создают невероятный звуковой спектакль подо льдом. Ученые говорят, что это похоже напребывание вцентре космической битвы в«Звездных войнах».

Что означают звуки тюленей Уэдделла, пока неизвестно. Ультразвуковая вокализация может использоваться для эхолокации или биологического сонара, который морские животные илетучие мыши используют для навигации вусловиях ограниченной видимости, чтобы избежать препятствий, найти свою стаю или выследить добычу.

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По материалам: Gismeteo