“Вышел из окна”: мужчина повис на трубе девятиэтажки

Во вторник, 5 января, в Черноморске, в доме № 17-а по улице Виталия Шума, произошел необычный инцидент. На сточной трубе возле балкона на последнем этаже девятиэтажного дома повис мужчина. Об этом сообщил начальниц ГСЧС Черноморска Максим Ковальчук.

В одной из квартир отдыхала компания людей. Мужчина решил выйти нестандартным способом – через балкон. Но очутившись на улице, повис на сточной трубе. Спасателей вызвали неравнодушные соседи, которые оказались свидетелями происходящего.

На место событий бригада спасателей прибыла в буквальном смысле за одну минуту. Однако установить лестницу для того, чтобы снять мужчину, не удалось, так как проезд был заблокирован припаркованными автомобилями. Помочь потерпевшему удалось с помощью спасательной веревки. Специалисты затянули узел на мужчине и вернули его обратно в квартиру.

Что побудило фигуранта так поступить – неизвестно. Детали происшествия уточняет полиция.

В Черноморске произошел неординарный случай, когда нам понадобилась автолестница, но мы не смогли ею воспользоваться из-за большого количества припаркованных авто. Хочу обратить внимание черноморцев на то, что это показательная ситуация. Когда паркуете авто, убедитесь в том, что вы оставили достаточно места для проезда пожарной спецтехники. Это в интересах безопасности каждого.

Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина выпал с высотки и мгновенно погиб. О мотивах и личности погибшего информация пока уточняется.

Также сообщалось, что во Львове мужчина выпал из автобуса и умер. Пассажир от полученных в результате падения травм погиб на месте происшествия. Автобус с места происшествия уехал.

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По материалам: Подробности