В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

Во вторник, 5 января, в Украине началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании. Она продлится до 19 января включительно. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники/участницы пробного ВНО могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Пробное внешнее независимое оценивание можно составить из одного из таких предметов:

украинский язык;

украинский язык и литература;

история Украины;

математика;

биология;

география;

физика;

химия;

иностранные языки: английский, испанский, немецкий и французский.

Само тестирование состоятся 10 апреля 2021 года.

В 2021 году каждый участник/каждая участница пробного тестирования сможет загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из этого списка и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов. Итак, в 2021 году можно будет как ознакомиться с процедурой проведения ВНО во время пробного тестирования по одному из учебных предметов, так и проверить уровень своих знаний из всех предметов из перечня.

Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будут обнародованы на их информационных страницах 16 апреля.

Кроме того, запланирован выпуск официальных видеокомментариев к задачам пробного ВНО-2021: эксперты УЦОКО подробно проанализируют каждое задание и посоветуют, как получить высокий балл на ВНО.

Отмечается, что стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться в регионах и составит от 195 до 255 грн. Разница в стоимости, как указано, связана с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестов и тому подобное.

Ранее мы писали, что Минобразования премирует участников ВНО. Материальное поощрение является необходимой мерой, так как выпускники показывают достаточно высокие результаты.

Кроме того, Минобразования запустило "Всеукраинскую школу онлайн". Эта платформа дает возможность учиться по украинской учебной программе всем, не зависимо от города или страны проживания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности