Общество
На Закарпатье в январе расцвела сакура
Вгороде Мукачево Закарпатской области посреди зимы зацвела сакура. Обэтом насвоей странице вFacebook рассказал Игорь Гуледза, поделившись фото природного чуда.
©Игорь Гуледза
«4января 2021 года вМукачево „свирепствует“ зима. Извините, ноэто уже традиция показывать цветение этого бешеного дерева»,— отметил онвподписи под фото.
Пользователи соцсети предположили, что «дерево перепутало времена года» ичто подобная аномалия сцветением деревьев наблюдается ивХерсонской области.
©Игорь Гуледза
©Игорь Гуледза
По материалам: Gismeteo