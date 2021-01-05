Общество

Кутья на Рождество: классический рецепт и секреты приготовления

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Кутья на Рождество: классический рецепт и секреты приготовления

В четверг, 7 января 2021 года, христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово. Ему предшествует Рождественский сочельник – он приходится на 6 января. 

Традиционным и обязательным блюдом на оба праздника является кутья – блюдо из риса или пшеницы с добавлением мака, меда и изюма. Готовить кутью хозяйки начинают еще 5 января – чтобы к празднику блюдо успело настояться.

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Рецепт классической кутьи включает в себя всего три ингредиента: пшеницу, мед и мак. Распаренный изюм и орехи в кутью стали добавлять уже позже. При этом в каждом регионе Украины есть свои "секреты" приготовления кутьи. 

Как приготовить кутью

– Кашу (пшеницу, рис или другую) нужно отварить. Согласно народным поверьям, зерно отвечает за достаток и благополучие хозяев дома;
– Мак растереть с сахаром (некоторые отваривают и отцеживают на сите). По поверьям, мак защищает от нечистой силы;
– Мед пропарить и размешать с водой по вкусу (для сладкой жизни);
– Изюм и цукаты тоже пропарить (чтоб привлечь деньги в дом);
– Орехи измельчить (чтоб здоровым целый год быть).

Затем все ингредиенты необходимо соединить, перемешать и дать кутье настояться.

Примечательно, что в Житомирской области кутью заливают виноградным соком и красным вином, а в других регионах – сливками (тут преимущественно речь идет о кутье из риса).

Ранее мы писали о том, что обязательно должно быть на столе на Рождественский сочельник.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
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